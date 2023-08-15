الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهجرة": إطلاق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج قبل نهاية العام

السفيرة سها جندى
السفيرة سها جندى

كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهزا للإطلاق قبل نهاية العام الجارى.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج، تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.

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