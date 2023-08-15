متعة الكبار: تعادلان في الأسبوع الافتتاحي لـ3 دوريات أوروبية

لم تحدث نتيجة التعادل السلبي في الأسبوع الأول أي في 30 مباراة في 3 دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي الممتاز والإسباني، والفرنسي سوى في مبارتين، المباراة الأولى كانت في الليجا وجمعت ما بين ناديي خيتافي، وبرشلونة على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

المباراة الثانية كانت في الليج 1، وشملت ناديي باريس سان جيرمان، ولوريان على ملعب بارك دي برانس.

والمصادفة الغريبة في المباراتين أن برشلونة، وبي إس جي يسعيان للدفاع عن لقبهما.

برشلونة وافتتاح الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي بالتعادل السلبي

هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفتتح فيها برشلونة لقاءاته في الدوري الإسباني تحت قيادة فنية من الإسباني تشافي هيرناديز بنتيجة التعادل دون أهداف.

ففي الموسم الماضي تعادل برشلونة مع نادي رايو فاليكانو بنتيجة سلبية على ملعب سبوتيفاي كامب نو لكن هذا التعادل لم يمنع برشلونة من استعادة اللقب الذي فقده 3 مواسم بجمعه 88 نقطة من 28 انتصارا، و4 تعادلات، و6 هزائم.

الأسبوع الأول: التعادل السلبي فأل سئ لـ بي إس جي

في حين كانت المواجهة أمام لوريان هي الأولى لبي إس جي بقيادة فنية من الإسباني لويس إنريكي.

وهذا التعادل يمثل فألا سيئا جدا لبي إس جي لأنه حين استهل الليج 1 بنتيجة التعادل السلبي مع نادي سوشو في موسم 2007 – 2008 أنهى الدوري في المركز الـ16 بحصده 43 نقطة من 10 انتصارات، و13 تعادلا، و15 هزيمة.

بينما شهد الأسبوع الإفتتاحي في الدوريات الثلاثة 7 تعادلات بنتيجة إيجابية منها 3 تعادلات في البريميرليج، وتعادلين في كل من الليجا، والليج 1.

الدوري الإنجليزي

التعادل الأول حدث ما بين نادي بورنموث، ونادي وست هام يوناتيد بنتيجة هدف لمثله على ملعب فيتاليتي.

وفي الأسبوع الأول في موسم 2019 – 2020 تعادل بورنموث بنفس النتيجة مع نادي شيفيلد يوناتيد.

وفي هذا الموسم هبط بورنموث إلى بطولة دوري البطولة الإنجليزية بتراجعه إلى الترتيب الـ18 إذ لم يجمع سوى 34 نقطة من 9 انتصارات فقط، و7 تعادلات، و22 هزيمة.

أما وست هام، فلم يتعادل في الأسبوع الأول منذ موسم 1994 – 1995، وكان دون أهداف مع نادي ليدز يوناتيد.

حل وست هام في هذا الموسم في المرتبة الـ14 بـ50 نقطة حصدها من 13 انتصارا، و11 تعادلا، و18 هزيمة.

التعادل الثاني وقع بين ناديي برينتفورد، وتوتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لكل منهما على ملعب جريفين بارك.

وفي الموسم السابق بدأ برينتفورد نفس البداية حيث تعادل بنفس النتيجة مع نادي ليستر سيتي.

وفي هذا الموسم استطاع برينتفورد أن يحتل المركز التاسع برصيد 59 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و14 تعادلا، و9 هزائم.

أما توتنهام، فقد تعادل مع نادي إيفرتون بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الأول في موسم 2016 – 2017 بهدف لكل منهما.

في هذا الموسم نجح توتنهام أن يحل وصيفا، وهو المركز الأفضل له على الاطلاق في البريميرليج بجمعه 86 نقطة من 26 انتصارًا، و8 تعادلات، و4 هزائم.

التعادل الثالث حدث ما بين نادي تشيلسي، ونادي ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي موسم 2015 – 2016 في الأسبوع الأول تعادل تشيلسي مع نادي سوانزي سيتي بنتيجة هدفين لمثلهما.

وفي هذا الموسم تواجد تشيلسي في الترتيب العاشر بـ50 نقطة حصدها من 12 انتصارا، و14 تعادلا، و12 هزيمة.

في حين ليفربول في الموسم السابق قد استهل مبارياته أيضا بالتعادل بهدفين لكل منهما مع نادي فولهام.

وفي هذا الموسم حل ليفربول في المرتبة الخامسة برصيد 67 نقطة جمعها من 19 انتصارا، و10 تعادلات، و9 هزائم.

الدوري الإسباني

التعادل الأول وقع ما بين نادي ريال سوسييداد، ونادي جيرونا على ملعب انويتا.

وفي موسم 2020 – 2021 في الأسبوع الأول تعادل سوسييداد مع نادي جيرونا بهدف لمثله.

وفي هذا الموسم أنهى سوسييداد في المركز الخامس بـ62 نقطة حصدها من 17 انتصارا، و11 تعادلا، و10 هزائم.

والتعادل الثاني وقع ما بين ناديي لاس بالماس، وريال مايوركا.

لاس بالماس لم يتعادل في الأسبوع الأول منذ موسم 1982 – 1983،والمفارقة أنه كان مع سوسييداد بنتيجة هدف لمثله.

وهذا التعادل يمثل فألا سيئا جدا لأن لاس بالماس في هذا الموسم هبط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية إذ لم يجمع سوى 25 نقطة من 7 انتصارات، و11 تعادلا، و16 هزيمة.

بينما مايوركا فقد افتتح لقاءاته في الموسم الماضي بالتعادل دون أهداف مع نادي أتلتيك بلباو.

وفي هذا الموسم احتل مايوركا المركز التاسع بـ50 نقطة حصدها من 14 انتصارا، و8 تعادلات، و16 هزيمة.

الدوري الفرنسي

التعادل الأول حدث بين ناديي نيس، وليل بنتيجة هدف لمثله على ملعب اليانز ريفييرا.

نيس في الموسم الماضي في الأسبوع الأول تعادل مع نادي تولوز بنتيجة هدف لكل منهما.

وفي هذا الموسم احتل نيس المركز التاسع برصيد 58 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و13 تعادلا، و10 هزائم.

أما ليل في موسم 2021 – 2022 في الأسبوع الأول تعادل مع نادي ميتز بنتيجة 3 أهداف لمثلها.

وفي هذا الموسم حل ليل في المرتبة العاشرة بـ55 نقطة حصدها من 14 انتصارا، و13 تعادلا، و11 هزيمة.

أما التعادل الثاني فقد وقع ما بين نادي مونبييليه، ونادي لوهافر بنتيجة هدفين لكل منهما ستاد دو لا موسون.

مونبلييه في موسم 2013 – 2014 في الأسبوع الأول تعادل مع بي إس جي بهدف لمثله.

وفي هذا الموسم احتل مونبلييه المركز الـ15 برصيد 42 نقطة جمعها من 8 انتصارات، و18 تعادلا، و12 هزيمة.

بينما لوهافر، فلم يتعادل في الأسبوع الإفتتاحي.

إذن إجمالي التعادلات الإيجابية والسلبية في الدوريات الثلاثة 9 من أصل 30 مباراة أي أن عدد التعادلات قليلا.