وزير التعليم: يجب اختفاء ظاهرة اعتداء الطلاب على بعضهم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم فى مدارسنا أصبح تعليما تنافسيا “مين جاب درجة أكبر من الآخر” في حين أننا نريد عملا جماعيا، قائلا: “يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء التى تحدث بين الطلاب وبعضهم وبين بعض الطلاب والمعلمين”.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق "برنامج تدريبى للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فاهم” للدعم النفسى، أن بناء الإنسان ليس الحصول على درجات فقط ولكن بناء الإنسان يجب أن يتضمن جوانب مهارية ونفسية واجتماعية وثقافية.

ولفت إلى أنه يجب نشر الوعى الصحى والنفسى، وسيتم تدريب 1300 اخصائى اجتماعى، كما سيتم تطوير الحقائب التدريبية للتركيز على المهارات وليست المعلومات بشكل كبير.

وتابع أن الوزارة ستقدم دعما نفسيا للطلاب ومبادرة لوقف التنمر ومكافحة أمراض السمنة والتقزم.