الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد نتيجة بكالوريوس سياحة القناة وإعلان أسماء العشرين الأوائل

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس السياحة والفنادق، بنسبة نجاح % 76.84.

وبعث مندور برقية تهنئة لـ209 خريجين من كلية السياحة والفنادق للعام الجامعي 2022- 2023، مطالباً كل منهم بالعمل على تنمية مهارات اللغة؛ لكونها متطلب أساسي لسوق العمل مع الثقافة العامة، مؤكداً أن خريجي السياحة سفراء لمصر، حيث تعتمد السياحة على التفاعل المباشر مع كافة جنسيات العالم.

ومن جانبه- قدم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية والشخصية.

وأوضح عبد النعيم أن النسبة العامة للنجاح بقسم الإرشاد السياحي بلغت %74.67، وبقسم الدراسات السياحية بلغت %85.82، وقسم الدراسات الفندقية %60.32.

كما أفاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب  الناجحين بلغ 209 خريج، بواقع 56 بقسم الإرشاد السياحي ، 115 بقسم الدراسات السياحية، 38 بقسم الدراسات الفندقية.

وأكمل عبد النعيم إحصائية  العشرين الأوائل والتي جاءت كالتالي:-
8 طلاب من قسم الإرشاد السياحي، و9 طلاب من قسم الدراسات السياحية، و3 طلاب من قسم الدراسات الفندقية.

كما أعلنت الدكتور نيفين جلال أسماء الطلاب العشرين الأوائل وهم بالترتيب من الأول إلى العاشر كالتالي:

آيه السيد إبراهيم قسم الإرشاد السياحي، سارة أحمد نعمة الله قسم الإرشاد السياحي، هيلانه عبد المسيح قسم الدراسات السياحية، محمد هشام عبد الظاهر قسم الدراسات الفندقية ، نيره أشرف عبد الحميد قسم الإرشاد السياحي ، سارة أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي، هنا طارق حسين قسم الإرشاد السياحي، سمر أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي، يوستينا إميل جرس قسم الدراسات السياحية، أحمد وائل حمدي قسم الدراسات السياحية.

وواصلت الدكتورة بوسي زيدان إعلان أسماء الطلاب من المركز الحادي عشر حتى العشرين وهم: 
شيماء مصطفى محمد قسم الدراسات السياحية، بسنت حسام الدين محمد قسم الدراسات السياحية، منة الله ناصر قسم الدراسات السياحية، عمرو محمد جمال قسم الإرشاد السياحي، عمرو محمد جمال قسم الإرشاد السياحي، كريم شعبان قسم الدراسات الفندقية، ترنيم هاني سعيد قسم الإرشاد السياحي، خالد وليد صباح قسم الدراسات السياحية، ريهام شادي محمد قسم الدراسات السياحية، إسراء صبحي جوهر قسم الدراسات الفندقية، وهناء أمجد عبد الحميد قسم الدراسات السياحية.

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