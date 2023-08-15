مصروفات وتنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن تفاصيل الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية ونقدم للطلاب كل ما يتعلق بأمور التنسيق والمصروفات الدراسة والبرامج المتاحة داخل الجامعة.

كليات جامعة المنوفية الأهلية 2023

وتفتح جامعة المنوفية الأهلية هذا العام أبوابها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك في برنامج وهي الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة "فرم دي صيدلة إكلينيكية"، الهندسة وتنقسم لثلاث برامج "تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة المصانع، هندسة الحاسوب"، علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وينقسم لثلاث برامج " إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، علوم البيانات، ذكاء الآلة" الطب البيطري، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية وينقسم إلى " تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي"، العلوم الإنسانية والاجتماعية ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية.

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2023

وأعلنت جامعة المنوفية الأهلية عن مصروفات الدراسة في البرامج التابعة لها وكانت:

1.كلية الطب البشري وتبلغ قيمة المصروفات الخاصة بها 110 آلاف جنيه.

2. كلية طب الأسنان قيمة المصروفات 95 ألف جنيه.

3. كلية الطب البيطري قيمة المصروفات 55 ألف جنيه.

4. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

5. كلية العلاج الطبيعي قيمة المصروفات 90 ألف جنيه.

6. كلية الهندسة قيمة المصروفات 60 ألف جنيه.

7. كلية الصيدلة قيمة المصروفات 90 ألف جنيه.

8. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قيمة المصروفات 50 ألف جنيه.

9. كلية التمريض 40 ألف جنيه.

10. كلية العلوم الإنسانية برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية قيمة المصروفات 30 ألف جنيه.

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

وجاء تنسيق القبول في جامعة المنوفية الأهلية

كلية الطب الحد الأدنى 80%

كلية طب وجراحة الأسنان 78%

كلية العلاج الطبيعي 76%

كلية الصيدلة 72%

كلية الهندسة 68%

كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%

كلية الطب البيطري 68%

كلية التمريض 55%

تكنولوجيا العلوم الصحية 55%

العلوم الانسانية 55%

آخر موعد الانتهاء التقديم لجامعة المنوفية الأهلية

وأعلنت جامعة المنوفية الأهلية أن مساء اليوم الثلاثاء هو آخر أيام التقديم في الجامعة، بعد أن اتخذت إدارتها قرارا بمد فترة القبول، نظرا لتزايد أعداد الطلاب المتقدمين للدراسة داخل برنامجها.

- تسجيل بيانات المتقدم على الرابط من هنا.

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة 1500 وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص، أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب واسم جامعة المنوفية الأهلية علما بأنه سيتم رفع صورة من إيصال السداد أثناء التسجيل.

بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي:

البنك:

البنك الوطني QNB

اسم الحساب الذي يتم الإيداع عليه:

MENOUFIA NATIONAL UNIVERSITY

جامعة المنوفية الأهلية

رقم الحساب للإيداع النقدي:

Account No: 00132-20314180200-14

3- عند نهاية فترة التقديم للالتحاق بكليات الجامعة ومدتها أسبوع واحد فقط، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا لمجموع الثانوية العامة بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

4- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. ويعتبر الإخطار بالبريد الإلكتروني وثيقة رسمية للإخطار.

5- عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة (الكيلو 70 - طريق مصر إسكندرية الزراعي) وذلك لتسليم المستندات التالية:

• أصل استمارة النجاح

• أصل شهادة الميلاد

• الموقف من التجنيد

• (6) صور شخصية

• صورة اقامة الطالب وولى أمره بدولة المنح (بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج مصر)

6- في حالة مرور يومان عمل بنوك من تاريخ الإخطار بالقبول دون سداد الرسوم الدراسية المقررة، وتقديم المستندات اللازمة يعتبر قبول الطالب لاغيا.