الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بداية التعاملات| أسعار الفراخ والبط والنعام اليوم الثلاثاء 15-8-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا في الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت اليوم 60 جنيها للكيلو مقابل أسعار أمس 62 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 

تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء  اليوم في بورصة الدواجن  لتسجل 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو  اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيه.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن 110 جنيه.

سجلت أسعار لحم أمهات أبيض  اليوم في بورصة الدواجن  54 جنيه.

قائمة أسعار البط والنعام اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم السمان اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي)اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 400 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارسجلت أسعارلحم بط (بلدي)اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام القائم اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

الآن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 15-8-2023

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أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

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