الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 15-8-2023

الدواجن
الدواجن

مع بدء تعاملات اليوم تحرص الأسر المصرية على معرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر  الثلاثاء 15-8-2023 عبر جوجل، حيث حافظت أسعار الفراخ على استقرارها في الأسواق المحلية لتتراوح ما بين 60 و61 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، طبقا لما ذكره رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، وهو عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 2023

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

وتتخذ الهيئة العامة بالخدمات البيطرية عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكثير من الأمراض الوبائية التى ستهدد الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا حوالي 150 ألف طن شهريًا في الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا بتحقيق الاكتفاء الذاتى في الدواجن البيضاء بحوالي 97%.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين مبلغ 65 و66 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى حوالي 4 ملايين دجاجة يوميا، وذلك بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، طبق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتسعى الحكومة المصرية لفتح أسواق خارجية جديدة من أجل تصدير الدواجن وذلك بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وجاء ذلك عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية الاعتماد لمصر من الدول التي ستطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الثلاثاء 

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 61 جنيهًا في كيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة عبدالحكيم محمود خلال بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بالدعم للثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة من أجل الاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو اليوم فى بورصة الدواجن العمومية إلى مبلغ 100 جنيه للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء قيمة 54 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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«شعبة الدواجن»: انخفاض أسعار الفراخ لـ60 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن وهو «محمد عادل» 61 جنيهًا، وتمثلت في أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

واستقرت أسعار الساسو ببورصة الدواجن «محمد عادل» عند مبلغ 100 جنيه للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 12 جنيها.

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