بريطانيا تؤكد التزامها بالعمل مع كينيا لمعالجة أزمة المناخ

أكد سفير بريطانيا لدى كينيا نيل ويجان أوبي، الإثنين، أنه ملتزم بالعمل مع حكومة كينيا بشأن أولويات الشراكة الاستراتيجية ومعالجة تغير المناخ.

وقال ويجان، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "إنني أتطلع إلى العمل مع حكومة كينيا بشأن أولويات شراكتنا الاستراتيجية، ولا سيما استثمارات المملكة المتحدة في مشاريع بنية تحتية نظيفة وخضراء"، لافتًا إلى أن تلك المشاريع ستعمل على تحسين حياة الكينيين وتعزيز التنمية المستدامة والمساعدة في معالجة تغير المناخ.

وأعرب سفير بريطانيا عن تطلعله لتنفيذ تلك المشاريع والشراكات الأخرى بين المملكة المتحدة وكينيا.

وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر دولي في كينيا وهي خامس أكبر سوق تصدير هناك، ويأتي التقدم في مشاريع البنية التحتية الخضراء الرئيسية بدعم من الاستثمار البريطاني، حيث يضمن مكانة كينيا كرائدة مناخية في المنطقة.

وستوفر قمة المناخ في إفريقيا المرتقبة وقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية للعام المقبل المزيد من الفرص لتعزيز هذه الشراكة الحيوية لصالح الشعبين الكيني والبريطاني على حد سواء.