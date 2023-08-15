الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى محافظات مصر | تفاصيل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الصباح الباكر يسعى المواطنون، قبل الخروج من منازلهم، لمعرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، حيث تشهد البلاد وجود حالة طقس مستقرة بالأحوال الجوية على الكثير من الأنحاء، اليوم، ووجود اضطراب في الملاحة البحرية وكذلك أمطار ببعض المناطق الساحلية.

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حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في محافظات مصر.

وبحسب البيان الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستشهد البلاد استمرارا بتحسن الأحوال الجوية، وذلك على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء

ويسود البلاد وجود طقس حار رطب في النهار، وذلك على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتعتدل درجات الحرارة، وستصبح رطبة في الليل، وذلك على شمال البلاد وإلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، أنه ستظهر السحب المنخفضة في الصباح، في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وكافة السواحل الشمالية، مما سيساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح على الكثير من المناطق، مما سيقلل الإحساس بارتفاع وجود نسب الرطوبة في الليل.

ويشهد البحر المتوسط وجود نشاط للرياح معتدل بارتفاع أمواج وتكون من 1.5 إلى 2 متر، بينما البحر الأحمر وخليج السويس، سيسودهم اضطراب في الملاحة البحرية، ووجود سرعة الرياح ستتراوح من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي بيان بجميع درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق  15 أغسطس 2023:

  • القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى 33، المحسوسة 35، الدرجة الصغرى 25.
  • الإسكندرية: الدرجة العظمى 30، المحسوسة 33، الدرجة الصغرى 23.
  • العلمين الجديدة: الدرجة العظمى 31، المحسوسة 34، الدرجة الصغرى 24.
  • مرسى مطروح: العظمى 30، الدرجة المحسوسة 33، الدرجة الصغرى 23.
  • السلوم: الدرجة العظمى 31، المحسوسة 34، الدرجة الصغرى 21.
  • سيوة: الدرجة العظمى 34، المحسوسة 36، الدرجة الصغرى 22.
  • رأس غارب: الدرجة العظمى 37، المحسوسة 39، الدرجة الصغرى 29.
  • محافظة أسوان: الدرجة العظمى 42، المحسوسة 43، الدرجة الصغرى 29.
  • الوادي الجديد: الدرجة العظمى 41، المحسوسة 42، الدرجة الصغرى 25.
  • أبو سمبل: الدرجة العظمى 40، المحسوسة 41، الدرجة الصغرى 28.

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