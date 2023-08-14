الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات الصباحية حرص المواطنين قبل الذهاب إلى عملهم، والخروج لشراء احتياجاتهم معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس، وكشف خبراء «الأرصاد الجوية»، عن توقعاتهم حالة الطقس اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، وذلك بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي سوف تشهدها البلاد وحالة البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 في محافظات مصر.

وأوضح خبراء الأرصاد في مصر، أن طقس اليوم الإثنين سوف يشهد وجود أجواء حارة رطبة في النهار في القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة بجنوب سيناء وبجنوب البلاد، بينما سيكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة ورطب على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

وعن الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم الإثنين، فأشارت الهيئة إلى أن سيكون هناك أمطار خفيفة قد ستكون رعدية أحيانا في مناطق من جنوب سيناء، مع وجود نشاط للرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وفي شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الإثنين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من حوالي 1.5 إلى مترين والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع في الموج فيه من «1.5 إلى 2.5» متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المحسوسة والعظمى المتوقعة في طقس الإثنين 14 أغسطس

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 36 - 34

السواحل الشمالية 33 - 30

جنوب سيناء 42 - 40

شمال الصعيد 39 - 37

جنوب الصعيد 43 - 42

درجات الحرارة اليوم الإثنين 14 أغسطس على محافظات ومدن مصر

الدرجة العظمى الصغرى اليوم الإثنين

درجة الحرارة في القاهرة 33 25

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 34 24

درجة الحرارة في بنهــــا 33 25

درجة الحرارة في دمنهور 32 25

درجة الحرارة في وادى النطرون 33 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 33 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 25

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 30 24

درجة الحرارة في بورسعيد 31 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 23

درجة الحرارة في السويس 33 24

درجة الحرارة في العريش 31 24

درجة الحرارة في رفح 31 24

درجة الحرارة في رأس سدر 36 25

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