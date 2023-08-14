الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

مصادر الكتل الهوائية 

وأشارت "غانم" إلى أن هناك استمرارًا لتحسن الأحوال الجوية في أغلب أنحاء الجمهورية، خلال اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، مما يلطف الأجواء ليلًا.

البلاد تشهد منخفضًا جويًا

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد منخفضًا جويًا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، تتم ملاحظتها فترات الصباح الباكر، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس مما يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى

ولفتت إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة والمحسوسة من 35 لـ36 درجة مئوية، معلقة: بصفة عامة الأجواء منخفضة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية عن موجات ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الأسابيع الماضية.

درجات الحرارة فى محافظات مصر

وأشارت إلى أنه يسود خلال فترات النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي بعض المناطق من جنوب سيناء والصعيد، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خاصة الساعات المتأخرة والصباح، وسيكون متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع العظمي على القاهرة الكبري ما بين 32 و33 درجة.

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