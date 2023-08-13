بعد عودته.. ما تأثير الطقس الحار على الصحة العامة لجسم الإنسان؟

شهدت الكثير من الدول موجة من الطقس الحار، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن البلاد قد تتعرض لموجة شديدة من ارتفاع درجة حرارة الجو خلال الأيام القادمة، وعلى المواطنين توخي الحذر والبقاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعد التغيرات في الطقس من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على حالة الصحة العامة للإنسان، فعلى مر السنوات، شهدت العديد من المناطق والبلدان ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف وظاهرة الطقس الحار، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظروف المناخية إلى تفاقم العديد من المشكلات الصحية والتأثير على جسم الإنسان.

يستدعي الطقس الحار العناية والاهتمام الخاص للحفاظ على صحة جيدة، نظرًا لأن درجات الحرارة العالية قد تؤدي إلى تغيرات في الجسم وزيادة الإجهاد الحراري، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين ويتخذوا الاحتياطات المناسبة للحد من التأثيرات السلبية على صحتهم.

يعاني الإنسان خلال فصل الصيف من العديد من المشاكل الصحية التي قد تزيد بفعل الطقس الحار، إليكم بعض أشهر هذه المشاكل وكيفية علاجها، وفقًا لما ذكره موقع "ccohs" الكندي.

الإجهاد الحراري:

تعد درجات الحرارة العالية سببًا رئيسيًا في حدوث الإجهاد الحراري الذي يؤدي إلى تعب وإرهاق شديد للجسم، لذا ينبغي على الأفراد تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس مناسبة وخفيفة وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

ضربات الشمس:

تعد ضربات الشمس إحدى المشاكل الشائعة في فصل الصيف، ينبغي للأفراد تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة الساخنة وارتداء القبعات واستخدام واقيات الشمس للحماية من هذه المشكلة.

الإصابات الناتجة عن الأماكن العامة:

يزداد حدوث الإصابات في الأماكن العامة خلال فصل الصيف، مثل الحروق بسبب لمس أجسام ساخنة أو الانزلاق على الأرض الحارة، يجب أن يكون الأفراد حذرين ويحرصون على ارتداء الأحذية المناسبة وتجنب المشي على الأرض الحارة.

الإصابات الناتجة عن الأنشطة الرياضية:

قد تزيد الأنشطة الرياضية في الطقس الحار من خطر الإصابات، مثل التمددات العضلية أو الإجهاد الناتج عن زيادة درجات الحرارة والرطوبة، لذا ينبغي على الأفراد مراعاة الاحتياطات اللازمة قبل ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة، مثل تناول كمية كافية من الماء والاحتكاك الجيد والتمددات اللازمة.

الأمراض المعدية:

تسهم درجات الحرارة العالية في زيادة فرص انتشار الأمراض المعدية، مثل الإسهال والتسمم الغذائي، ينبغي على الأفراد اتباع إرشادات النظافة الشخصية وتجنب تناول الطعام من أماكن غير نظيفة للوقاية من هذه الأمراض.