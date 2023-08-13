الطقس حار نهارًا على القاهرة والسواحل الشمالية والعظمى تصل 43 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة.