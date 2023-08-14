لا يفوتك هذا المساء| المهرجان مهرجانين.. العلمين الجديدة تحتضن "القاهرة للدراما": "دورة استثنائية فى مدينة عالمية"

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المهرجان مهرجانين.. العلمين الجديدة تحتضن مهرجان القاهرة للدراما: «دورة استثنائية فى مدينة عالمية»

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى مدينة العلمين الجديدة، الخميس ٢٤ أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين»، الحدث الترفيهى الأضخم فى المنطقة.

https://www.dostor.org/4475792

مهرجان العلمين الجديدة.. تصميمات ميداليات البطولة العربية للجودو

تنطلق غدًا الثلاثاء البطولة العربية للجودو، التى تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية لإقامة البطولات بمصر.

https://www.dostor.org/4475813

الرئيس السيسى يودّع عاهل الأردن والرئيس الفلسطينى بعد قمة ثلاثية بالعلمين

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توديع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بعد القمة الثلاثية التي انعقدت بين القادة الثلاثة اليوم، في العلمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.



https://www.dostor.org/4475786

بشير حسن: "القاهرة الإخبارية" تجربة جديدة ومتفردة في عالم الأخبار

أشاد بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، بقناة القاهرة الإخبارية، قائلًا إنها تجربة جديدة ومتفردة في عالم الأخبار، وفكرة خارج الصندوق.

أضاف بشير، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، في "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترانيوز"، أن القاهرة الإخبارية "بتفرح"، وبها عناصر مذيعين جداد بفكر جديد":"قناة الوثائقية أيضًا مبهرة جدًا كنا محتاجين إليها".



https://www.dostor.org/4475844

من الذاكرة.. مصيف المعمورة يحتفظ بنكهة الماضي

مازالت ذكرياتنا تحتفظ بأيام من الماضي، عندما كانت الوجهة الأساسية في فصل الصيف لتستمتع بتلك الاجواء المصيفية على شاطىء المعمورة بعروس البحر المتوسط.

https://www.dostor.org/4475454

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إنه رغم استمرار أزمة سلاسل التوريد، إلا أن الشركة حافظت على توفير منتجاتها بالأسواق، إلا أن البعض استغل المشكلة، والأجهزة الأمنية اكتشفت بعض المخازن، وكشفت عن أن التجار الذي خزنوا السجائر ليسوا متعاقدين مع الشركة، أي أنه تم سحب السجائر من السوق، للتحكم في الأسعار.

https://www.dostor.org/4475754