مهرجان العلمين الجديدة.. تصميمات ميداليات البطولة العربية للجودو

تنطلق غدًا الثلاثاء البطولة العربية للجودو، التى تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية لإقامة البطولات بمصر.

البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة

واختارت إدارة البطولة العربية تصميم الميداليات الخاصة بالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالمنافسات المختلفة، وصممتها من خلال وضع اسم مدينة العلمين عليها وتنشر الدستور تصميم الميداليات الخاصة بالبطولة الاستثنائية المقامة على هامش مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الجودو العربية 2023، 18 دولة عربية وتضم اكثر من 600 لاعب مصري وعربي.

وسبق، أكدت الشركة المتحدة للرياضة جاهزيتها التامة قبل 24 ساعة على انطلاق البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة.

وكتبت الشركة المتحدة للرياضة على صفحتها: "جاهزون.. يوم واحد على الانطلاق.. كونوا على الموعد".

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى ُبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، إضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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