المهرجان مهرجانين.. العلمين الجديدة تحتضن مهرجان القاهرة للدراما: «دورة استثنائية فى مدينة عالمية»

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى مدينة العلمين الجديدة، الخميس ٢٤ أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين»، الحدث الترفيهى الأضخم فى المنطقة.

وأعلن القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، خلال مؤتمر صحفى ضخم عُقد فى «نورث سكوير» بمدينة العلمين الجديدة، عن تفاصيل النسخة الثانية، المقرر عقدها بالتعاون بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أشرف زكى: لجنة تحكيم على أعلى مستوى واستحداث «جائزة الجمهور»

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ستحتفى بمرور ٦٠ عامًا على الدراما المصرية، معتبرًا أنها دورة استثنائية ومميزة للغاية، لأنها تُنظم فى مدينة استثنائية هى العلمين الجديدة، التى بنيت على طراز عالمى، ويشرف بها كل مصرى.

وأضاف «زكى»: «تنظيم مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، هو أمر يسعدنا كثيرًا، وبمثابة حدث تاريخى»، كاشفًا عن دعوته جميع الفنانين بدعم المهرجان الكبير، لتأكيد ريادة الفن المصرى ككل، والدراما المصرية التى مر عليها ٦٠ عامًا على وجه التحديد.

وواصل: «العمل يتواصل بقوة من أجل تقديم دورة مهمة تليق باسم مصر، علمًا بأنها مختلفة عن العام الماضى، وذلك عبر السماح لجميع الأعمال بالمشاركة فى المسابقة، دون الاقتصار على الأعمال التى عُرضت فى الموسم الرمضانى فحسب، كما كان الحال فى الدورة الأولى».

وأكمل: «لجنة التحكيم هذا العام تضم قامات فنية من الممثلين والمخرجين والنقاد، بجانب استحداث (جائزة الجمهور)، وهو أمر مهم للغاية، ويزيد من قوة المهرجان وقيمة جوائزه».

وأتم نقيب المهن التمثيلية: «ستشهد الدورة تكريم عدد كبير من صناع الدراما، من كتاب ومخرجين وممثلين، إلى جانب جائزة الجمهور المستحدثة، والتى تعد الشق الثانى من المسابقة بعد جوائز لجنة التحكيم».

احتفاء بـ«60 سنة دراما».. والسماح بمشاركة «الأعمال خارج رمضان»

تأتى النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان: «٦٠ سنة دراما»، وتستهدف تكريم صناع الدراما، بعد نسخة أولى حققت نجاحًا منطقع النظير، وشهدت مشاركة ضخمة من الفنانين العرب والمصريين.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المهرجان إن الدورة الجديدة تحتفى بمرور ٦٠ عامًا على الدراما المصرية، التى شهدت ريادتها على مدار أكثر من نصف قرن، منذ تقديم مسلسل «هارب من الأيام».

وأضافت المصادر: «سيتم تقديم عدد من المفاجآت والفعاليات، على رأسها تكريم عدد من المبدعين فى مختلف مجالات الدراما، ممن أسهموا فى تشكيل وجدان الشعبين المصرى والعربى، تحت عنوان (أسعدتمونا)».

وتختلف الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للدراما عن الدورة الأولى السابقة، عبر السماح لكل الأعمال الدرامية التى عُرضت خلال عام بالمشاركة فى المسابقة الخاصة بالمهرجان، وليست الأعمال الرمضانية فقط، مع منح الجائزة دون ذكر موسم عرضها، سواء فى رمضان أو خارج الموسم.

كما تم اعتماد لجنة تحكيم على أعلى مستوى، تضم مجموعة من القامات الفنية فى مجالات التمثيل والنقد والإخراج والتأليف، وهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبدالعزيز، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب عبدالرحيم كمال، والناقد طارق الشناوى.

يحيى الفخرانى: أتمنى تصوير أعمال درامية فى «العلمين» فخر المصريين

أعرب الدكتور يحيى الفخرانى، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، خلال المؤتمر الصحفى، عن سعادته الكبيرة بإقامة الدورة الثانية هذا العام فى مدينة العلمين الجديدة، التى تعتبر فخرًا لكل المصريين.

وأبدى «الفخرانى» انبهاره الشديد بالمدينة المقامة على طراز عالمى، مضيفًا: «فوجئت بشدة بجمال العلمين الجديدة، وأرى أنها اختيار هائل لإقامة المهرجان، وأتمنى أن تُقام الفعاليات المشابهة فى مختلف مدن الجمهورية، كما أتمنى تصوير عدد من الأعمال الدرامية فى العلمين الجديدة».

وكشف عن أن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للدراما تشهد تغيرًا عن الدورة السابقة، واصفًا إياها بأنها «استثنائية»، خاصة مع بذل كل القائمين عليها مجهودًا كبيرًا لإخراجها بأفضل صورة.

وأشار الفنان الكبير إلى أن الهدف الرئيسى من مهرجان القاهرة للدراما هو ازدهار فن الدراما دون مجاملات، مشيدًا فى الوقت ذاته بالصحافة ودورها المهم بالنسبة للفن.

وتابع: «الصحافة بوصلة لكل نجوم وصناع الفن، ودائمًا ما كنا نسمع أن النجوم حين كانوا يقدمون عروضًا مسرحية لا ينامون حتى يطّلعوا على الصحف لمعرفة الأخبار والآراء حول عروضهم التى قدموها».

جمال صلاح: مفاجآت كبرى وحضور مكثف للفنانين

أعرب جمال صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD، عن سعادته لإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع مهرجان العلمين، مؤكدًا أنها ستكون دورة استثنائية فى كل التفاصيل، حيث سيكون بها الكثير من المفاجآت الكبرى للجمهور وستشهدا حضورًا مكثفًا من نجوم الفن. وشدد على دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «بى أو دى» المهرجان منذ طرح الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الفكرة، وتأكيده أن المهرجان سيمثل الدراما المصرية، و«فورًا قررت الشركة المتحدة توفير كل السبل والإمكانات لتقديم حدث يليق بمصر والفن المصرى»، مضيفًا أن ترحيبًا واسعًا قوبل به نبأ موافقة الفنان القدير يحيى الفخرانى على رئاسة المهرجان.

إلهام شاهين: لجنة التحكيم «مهمة صعبة».. ونسعى لـ«نتائج مميزة»

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية، عن فخرها الكبير بالوجود على أرض مدينة العلمين الجديدة، واصفة إياها بأنها «فخر لكل المصريين».

كما أعربت عن فخرها بالوجود ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، معتبرة أن مهمة اللجنة صعبة، لكنها ستبذل كل جهدها للخروج بنتائج مميزة، فى ظل ما تضمه من قامات فنية كبيرة، وجمعت كل نجوم مصر للحضور والمشاركة فى الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، متمنية فى الوقت نفسه إظهار جمال وعبقرية العلمين الجديدة وغيرها من المدن المشابهة فى أعمال درامية.

وقالت: «سنكرم المبدعين فى الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التى أتمنى أن تخرج بشكل مميز ومختلف»، مشيرة إلى ما تتمتع به الدراما المصرية من ريادة خلال الـ٦٠ عامًا الماضية، ودورها الكبير فى نقل اللهجة المصرية لكل أنحاء الوطن العربى.

عزوز عادل: القوة الناعمة المصرية تحتل الصدارة فى المنطقة

أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الدورة الثانية من المهرجان ستكون «مفاجأة مميزة نشرف بوجودها كدورة استثنائية فى مدينة العلمين الجديدة»، مشيرًا إلى أن الدورة ستكون استثنائية بالتزامن مع احتفالية مرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامى مصرى.

وقال إن الفن المصرى بوصفه إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر لا يزال محافظًا على صدارته على مستوى المنطقة، موضحًا: «هذا العام نحتفل بمرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامى بشكل مختلف، بالتزامن مع مهرجان العلمين، والدورة الجديدة ستتولى تقييم الإنتاج المصرى على مدى عام كامل، ما يعد تحديًا كبيرًا يواجه لجنة التحكيم التى ندعمها». وأكد أن استفتاء الجمهور وتخصيص جائزة لاختياراته واحدة من المفاجآت المميزة هذا العام، إذ سترفع التفاعل والحماس.

أحمد سلامة: المدينة طفرة معمارية.. وأتمنى حضور الجميع

رأى الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن مدينة العلمين الجديدة تعد طفرة هائلة على مستوى إنشاء المدن الجديدة، حيث تجمع المدينة بين الدقة والإتقان فى الإنشاء والشكل الجمالى، معبرًا عن فخره وسعادته الغامرة بالمشاركة فى الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

وأضاف أنه يتمنى ويدعو جميع المصريين إلى الحضور للمدينة والمشاركة فى مختلف الفعاليات، كما وجه الدعوة لجميع فنانى مصر للمشاركة فى الدورة الثانية من المهرجان والاحتفاء بالدراما المصرية، مؤكدًا أن جميع الجهات والأفراد يبذلون أقصى جهودهم من أجل نجاح المهرجان والدورة.

إيهاب فهمى: الصحراء تحولت لوجهة رئيسية للسياحة والفن

قال الفنان إيهاب فهمى، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن فكرة إقامة مهرجان القاهرة للدراما فى مدينة العلمين الجديدة أمر عظيم بمعنى الكلمة.

وأضاف: «كانت المدينة عبارة عن صحراء فقط كنا نشاهدها كل عام ولكن الحضور هذا العام أثبت لنا أنها تحولت لوجهة رئيسة للسياحة والفن والترفيه، وهو أمر مشرف لجميع المصريين».

وتابع أن هناك الكثير من المجهودات التى تبذل لإنجاح المهرجان يستحق القائمون عليها توجيه التحية، كما وجه شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها المهرجان وإقامتها مهرجان العلمين الجديدة بهذا المستوى من الاحترافية الشديدة.

وأكد أن هناك تعاونًا عظيمًا بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة وشركة «بى أو دى» وعدد من الجهات لتقديم دورة جديدة من مهرجان القاهرة تليق بالدراما المصرية التى ستظل دائمًا فى الريادة.