بشير حسن: "القاهرة الإخبارية" تجربة جديدة ومتفردة فى عالم الأخبار

أشاد بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، بقناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا إنها تجربة جديدة ومتفردة في عالم الأخبار، وفكرة خارج الصندوق.

أضاف بشير، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، في "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترانيوز"، أن القاهرة الإخبارية "بتفرح"، وبها عناصر مذيعين جداد بفكر جديد: "قناة الوثائقية أيضًا مبهرة جدًا كنا محتاجين إليها".

ولفت بشير إلى سبب كتابته مقال "عقدة هيكل" قائلًا إنه بعد رحيل الأستاذ أصبحت هناك منطقة شاغرة لم يملأها أحد، فشكلت عقدة عند بعض الناس يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أساتذة: "هيكل لم يقل إنه أستاذ ولم يسع للأستاذية، لذا ما أود أن أقوله خليك صحفي مبدع مبتكر لا تتبنّى وجهة نظر البعض".