الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

السجائر
السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إنه رغم استمرار أزمة سلاسل التوريد، إلا أن الشركة حافظت على توفير منتجاتها بالأسواق، إلا أن البعض استغل المشكلة، والأجهزة الأمنية اكتشفت بعض المخازن، وكشفت عن أن التجار الذي خزنوا السجائر ليسوا متعاقدين مع الشركة، أي أنه تم سحب السجائر من السوق، للتحكم في الأسعار.

ولفت "أمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشركة ستضخ كميات أكبر للتجار مسجلين، بالسعر الرسمي، لضمان عدم تخزينها أو بيعها بأزيد من سعرها.

وأوضح أنه من المقرر طرح المنتجات الجديدة بخاصية "Qr CODE"، مما يُمكن المواطن من التأكد من السعر وهو 24 جنيهًا، ولو وجد السعر مختلف، يطالب بحقه، ويتواصل مع جهاز حماية المستهلك، الذي يقوم بعمل ضبطيات لمن يبيعون بأزيد من السعر.

الشرقية السجائر حماية المستهلك هاني أمان الشرقية إيسترن كومباني للدخان

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