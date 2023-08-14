معتز خفاجى.. المستشار الحازم

عُين المستشار معتز مصطفى خفاجى معاونًا بالنيابة العامة فى عام ١٩٧٦، بنيابة المعادى وحلوان، وتدرج فى المناصب حتى وصل القضاء بدرجة رئيس محكمة لمدة سنتين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسًا لنيابة المعادى وقضى فيها ١١ سنة، ثم نُدب إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنه إلى نيابة استئناف القاهرة، وعاد مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ثم ندب إلى المكتب الفنى بوزارة العدل واستقر مؤخرًا فى محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة.

وبعد ثورة ٣٠ يونيو، نظر المستشار «خفاجى» قضايا متعلقة بجرائم الإخوان وما انبثق منها، وكانت الأحكام الرادعة جزاءً وفاقًا لسوء صنيع المتهمين.

يتسم المستشار معتز مصطفى خفاجى بالهدوء والحكمة ويميل للتأنى والبحث المتعمق فى أوراق القضايا وملابساتها والاستماع الجيد لمرافعتى الدفاع والنيابة العامة ومناقشة المتهم، ولا يُصدر أحكامه إلا بعد تكوين عقيدة راسخة واستطلاع آراء عضوى الدائرة.

وقد نظر العديد من القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام، منها قضايا مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقضية قتل القطب الشيعى حسن شحاتة، وقضية غرفة عمليات رابعة وأحداث العياط وأحداث أطفيح، واعتصام النهضة، و٣ قضايا لعناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى، ومحاولة اغتيال رئيس الزمالك، و«خلية داعش عين شمس»، و«خلية داعش الصعيد»، و«أحداث عنف منطقة الألف مسكن»، فضلًا عن عشرات الجلسات التى عقدها للنظر فى أمر حبس المئات من العناصر التكفيرية.