تحذيرات للآباء والأمهات من أجل الحفاظ على حياة الأطفال

هناك بعض الأشياء التي كشف عنها المسعفون وتحتاج إلى الاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث المأساوية، وتتمثل في التالي

سلاسل أو حبال أطول من 20 سم

تشكل الخيوط أو الحبال التي يزيد طولها عن 20 سم خطر الاختناق على الطفل، في حين أنه سيكون أسوأ سيناريو إلا أنه ممكن دائمًا.

مثل

شاحن هاتف

أحزمة رداء

حبال الستائر

اللعب بالخيوط

المسطحات المائية

كان الآباء دائمًا يشاهدون أطفالهم حول المسطحات المائية الكبيرة بحيرة أو بركة، لكن كل ما يتطلبه الأمر هو 20 ثانية وبضعة سنتيمترات من الماء ليغرق طفل

من الأفضل إبعاد الأطفال (غير المراقبين) عن:

مربعات باردة

أوعية الماء للحيوانات الأليفة

حوض الاستحمام

البطاريات

تشكل البطاريات الصغيرة تهديدًا للأطفال عند تناولها، يمكن أن تسبب أضرارًا داخلية خطيرة لأعضاء الطفل بسبب الحمض، من المعروف أن الأطفال لا ينبغي أن يكون لديهم ألعاب ببطاريات زر.

ولكن هناك عددًا من الأدوات المنزلية التي تحتوي أيضًا على بطاريات صغيرة.

الحروق

إذا أصيب طفلك بحروق فأنت بحاجة إلى إجراء الإسعافات الأولية عليه على الفور لتقليل الندبات أو تلف الأنسجة.

أبعد الشخص عن الحرارة والخطر، برد الإصابة في أسرع وقت ممكن، ضع المنطقة المحروقة تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة على الأقل.

الاختناق

إذا كان الطفل يسعل شجعه على الاستمرار لأنه قد يكون قادرًا على إحضار شيء بداخل جوفه.

إذا كان السعال غير فعال صامت أو لا يستطيعون التنفس بشكل صحيح، اطلب المساعدة فورًا، إذا كان الطفل لا يزال واعيا استخدم الضربات على الظهر.



صفعه:

ضع وجه الطفل لأسفل على طول فخذك وادعم رأسه

قم بضربات الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف

اقلبهم وافحص أفواههم في كل مرة