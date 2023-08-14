الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لدول الوحدة العربية لـ 1.9 مليار دولار

حققت صادرات مصر إلى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نموًا بنسبة 5.5%، لتصل إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.898 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.3 مليون دولار.

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- حصل الدستور على نسخة منها- أن ليبيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول الوحدة الاقتصادية العربية بأعلى قيمة للصادرات المصرية إليها والتى بلغت 541.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 483.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57.7 مليون دولار، يليها السودان والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 308.057 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 385.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 77.8 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية للعراق إلى 263.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 227 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 36.4 مليون دولار، وارتفعت أيضًا الصادرات لليمن إلى 137.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 128.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.4 مليون دولار.

بينما هبطت صادرات مصر للأردن لنحو 277.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 325.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 48.5 مليون دولار.