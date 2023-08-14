الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى السعودى: مالكوم يقود هجوم الهلال وغياب سافيتش أمام أبها

مالكوم
مالكوم

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أبها مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

يقود هجوم الهلال في لقاء اليوم سالم الدوسري ويجاوره الحمدان، ميشايل والبرازيلي مالكوم.

ويغيب عن الهلال في مواجهة اليوم السنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة بجانب الصربي ملينكوفيتش سافيتش للراحة.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: البريك، الجحفلي، البليهي، ناصر

خط الوسط: نيفيز، مصعب، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل

خورخي خيسوس خيسوس الهلال أبها الدوري السعودي مالكوم

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