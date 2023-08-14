الدورى السعودى: مالكوم يقود هجوم الهلال وغياب سافيتش أمام أبها

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أبها مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

يقود هجوم الهلال في لقاء اليوم سالم الدوسري ويجاوره الحمدان، ميشايل والبرازيلي مالكوم.

ويغيب عن الهلال في مواجهة اليوم السنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة بجانب الصربي ملينكوفيتش سافيتش للراحة.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: البريك، الجحفلي، البليهي، ناصر

خط الوسط: نيفيز، مصعب، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل