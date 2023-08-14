الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. زد يضم مدافع حرس الحدود لمدة 5 سنوات

إسلام عبداللاه
إسلام عبداللاه

دعّم نادي زد، رسميًا، صفوفها بصفقة جديدة؛ استعدادًا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2023 - 2024.

وضم نادي زد إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة 5 سنوات ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة 5 سنوات، وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة، وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.

ويشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023/2024، لأول مرة في تاريخه، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

إسلام عبداللاه
إسلام عبداللاه
نادي زد إسلام عبداللاه الدوري الممتاز صفقات زد في الميركاتو الصيفي 2023 موسم 2023 2024

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