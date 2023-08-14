الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كايسيدو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ تشيلسي

كايسيدو
كايسيدو

أكدت تقارير صحفية،  الاثنين، اجتياز الإكوادوري مويسيس كايسيدو متوسط ميدان برايتون تمهيدًا للانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل تشيلسي لاتفاق للتعاقد مع كايسيدو قادمًا من برايتون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك 15 مليون كإضافات قابلة للتحقيق معه وجود شرط للبيع، في أغلى صفقة انتقال بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن كايسيدو اجتاز الجزء الثاني من الفحوصات الطبية اليوم، على أن يوقع بعد ساعات على عقد انضمامه للفريق لمدة 8 سنوات حتى 2031 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتقدم ليفربول بعرض قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع كايسيدو، العرض الذي وافق عليه برايتون، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى تشيلسي.

وتوجه ليفربول صوب خيار التعاقد مع البلجيكي روميو لافيا متوسط ميدان ساوثهامبتون.

مويسيس كايسيدو برايتون تشيلسى كايسيدو ليفربول

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