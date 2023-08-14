الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق فى أحد أندية كرة القدم بالشيخ زايد

حريق في أحد أندية
حريق في أحد أندية كرة القدم بالشيخ زايد

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق بأحد الأندية الرياضية، والمخصص لتدريب لاعبي كرة القدم، في منطقة الشيخ زايد، اليوم الإثنين، فيما تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حريق في أحد أندية كرة القدم، فانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، إلى الموقع.

وتبين من الفحص اشتعال النيران في 3 غرف بالنادي بسبب ماس كهربائي، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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