محافظ الفيوم يوجه بسرعة توفير الرعاية الطبية لأحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

بحث الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عددًا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف أيوب نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس سامي كامل غالي رئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فتحي مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

- بحث شكوى أهالي قرية الغرق حول نقص المياه

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لشكوى أهالي قرية الغرق المنتفعين بالأراضي الزراعية بنهاية بحر الجرجبة، والتى يتضررون فيها من نقص مياه الري، مما يؤثر على زراعاتهم، وعلى الفور وجه المحافظ بوضع الحلول الجذرية للمشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على مياه الري بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ومديرية الري وشرطة الري.



وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم بتوفير الرعاية الصحية لطفل من ذوى الاحتياجات يعاني من تأخر في النمو، وإجراء الفحوص له وصرف العلاج اللازم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مساعدة عاجلة لأسرة الطفل، كما وجه المحافظ بسرعة فحص شكوى أحد المرضى المترددين على مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، بسبب سوء المعاملة من بعض الموظفين، مؤكدًا سرعة الوقوف على صحة الواقعة، واتخاذ اللازم حيال المقصرين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة.

وبشأن مطالب عدد من المواطنين بتوفير مصادر للدخل تعينهم علي الحياة، وجه محافظ الفيوم بتوفير مشروعات صغيرة لهم بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

- التوجيه بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك على أطراف المدينة

كما استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك على أطراف المدينة، بجانب توفير فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.

كما وجه المحافظ مسئولي مركز ومدينة الفيوم ببحث مطلب عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بشأن توفير شقق سكنية لأسرهم، بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامتهم، كما استمع لمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، موجهًا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببحث الحالات، وتوفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

كما استمع محافظ الفيوم لمطلب أحد المواطنين بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح التربية والتعليم لبناء مدرسة، موجهًا رئيس مركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإنهاء كل الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

اجتماع محافظ الفيوم

اجتماع محافظ الفيوم

اجتماع محافظ الفيوم