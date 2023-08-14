تفتتحها فايا يونان والختام لعمر خيرت.. جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تعاقدت دار الأوبرا المصرية مع عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

ويشمل جدول حفلات المهرجان 11 حفلًا غنائيًا لكبار النجوم، إضافة إلى حفلات موسيقية طربية لفرق الأوركسترا والكورال.

وجاء جدول حفلات المهرجان كالتالي:

فايا يونان الجمعة 25 أغسطس

وسط البلد السبت 26 أغسطس

هاني شاكر الأحد 27 أغسطس

مصطفي حجاج الثلاثاء 29 أغسطس

سيمون الإثنين 28 أغسطس

غالية بن علي الأربعاء 30 أغسطس

عزيز مرقه الجمعة 1 سبتمبر

لينا شاماميان الأحد 3 سبتمبر

ياسين التهامي الإثنين 4 سبتمبر

مدحت صالح الأربعاء 6 سبتمبر

عمر خيرت الخميس 7 سبتمبر

وتشهد الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى ينطلق يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، مشاركة عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربي، ويشهد المهرجان هذا العام العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الحفلات أو النجوم المشاركين أو أماكن العرض.

ويصل عدد الحفلات إلى 45 حفلة غنائية ما بين حفلات موسيقية وطربية، ولأول مرة تنظم إدارة المهرجان حفلات لعدد من نجوم التسعينيات.

وتم تخصيص 5000 مقعد للجمهور، ومن المقرر الإعلان عن أسعار تذاكر الحفلات وأماكن بيعها خلال أيام.

ويقدم المهرجان باقة متنوعة من الحفلات المختلفة التي ينتظرها الجمهور العاشق للموسيقى والغناء، خاصة وأن مهرجان القلعة يعد من أهم وأنجح المهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا والتي تجمع مختلف أطياف الشعب المصري، وتشهد هذه الدورة مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات.

وتقام الحفلات بشكل يومي على مسرح محكى القلعة بواقع حفلين يوميًا، وسوف تعلن إدارة المهرجان خلال أيام عن مسرح جديد من المقرر أن يستقبل فعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها حفلات أو فعاليات للمهرجان خارج محكى القلعة.