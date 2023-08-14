الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح الخبراء لشراء منزل أحلامك

شراء منزل
شراء منزل

من الطلاء الطازج إلى ضغوط المياه المسببة للمشاكل، يحذر خبراء العقارات من العديد من المشاكل التي يمكن أن تواجهك أثناء البحث عن منزل أحلامك.

دهان حديث
أثناء مشاهدة منزل بجدران مطلية حديثًا أمر جذاب، لكنه قد يشير إلى مشكلات أساسية، يعطي الكثير من الناس لمنزلهم معطفًا من الطلاء عند الاستعداد لبيعه، ولكن يمكن استخدامه للتغطية على بعض المشاكل.

بسهولة تغطية البقع وأضرار المياه والعفن بالطلاء ولكنها لن تبقى مخفية لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي هذا إلى التعامل مع المشكلات الإشكالية التي لم تكن مستعدًا لها عند شراء المنزل، وحتى تحمل تكاليف باهظة لحل المشكلة.

معطر جو ثقيل
الروائح لطيفة للغاية عندما تدخل؟ لا تفترض أن هذا شيء جيد، يمكن أن يخفي معطر الجو القوي رائحة الدخان أو الحيوانات الأليفة، الأمر الذي قد يتطلب بعض العمل لإزالته بالكامل ولكن ليس بالضرورة مشكلة.

ومع ذلك قد تغطي الروائح القوية مشاكل أكبر مثل مشاكل الرطوبة أو السباكة، حاول أن تنتبه للروائح الغريبة التي قد تشير إلى العفن أو تعفن الأخشاب أو مشاكل الصرف الصحي أو مخاوف أخرى.

درجات حرارة الغرفة غير متسقة
فتش عن ما إذا كانت بعض الغرف تشعرك بالحرارة أو البرودة بشكل غير عادي مقارنة بالغرف الأخرى حيث قد يشير ذلك إلى مشكلتين.

يمكن أن يشير هذا إلى مشاكل في أنظمة التدفئة أو التهوية أو العزل، حيث تعد كفاءة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لكل من فواتير الراحة والمرافق، ويمكن أن يؤدي العزل غير الكافي إلى غرف باردة وصعبة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدفئة.

تأكد من التحقق من أن العقار به نوافذ بزجاج مزدوج وعزل مناسب في الجدران والسقف والأرضيات.

ضغط مياه منخفض
الضغط المنخفض ليس ما يريده أي شخص لأنه قد يشير إلى مشاكل السباكة، يمكن أن تكون بعض المشكلات ، مثل الأنابيب المسدودة أو الصنابير المعيبة سهلة الإصلاح لكن بعضها قد يكون أكثر تكلفة ، مثل خطوط المياه المتآكلة والأنابيب التي تسرب المياه والتي يمكن أن تلوث مياه الشرب لديك.

بقع الماء
تعتبر الرطوبة مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على الممتلكات وخاصة القديمة منها، احترس من بقع الماء على الجدران أو الأسقف والرائحة الكريهة.

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