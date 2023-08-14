زوج يثبت نشوز زوجته: تكره أهلى وتعاملهم بشكل سيئ

"تركت منزل الزوجية ولم تهتم لأمر أطفالها الثلاثة ومنهم طفلة رضيعة وغادرت مطالبة منى مقاطعة أهلى".. بهذه الكلمات بدأ “مصطفى.ح” دعواه التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٣.

وقال الزوج فى دعواه: منذ زواجنا ونحن في مشاكل دائمة بسبب كرهها الشديد لأهلي ومقابلتها السيئة لهم وعدم رغبتها في مقابلتهم فى بيتى مطلقًا.

وتابع مصطفى: دائمًا أحاول أراضيهم بكل الطرق الممكنة، لكنها دائمًا تجن وتحاول أن تبعدنى عنهم بكل الطرق، فمنذ فترة احتفل شقيقي بعقد قرانه ورفضت الحضور وتشاجرت معى وتركت المنزل لحضورى فرح شقيقي وبرغم ذلك ذهبت لإرضائها وإرجاعها من أجل أطفالنا الصغار.

واختتم الزوج حديثه: منذ فترة علمت بأننى أعطيت لوالدتى ١٠٠٠ جنيه لشراء بعض الأغراض الشخصية لها، وعندما علمت جن جنونها وتشاجرت معى رغم أنها أعطت لشقيقتها منذ سنة مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ولم تردها حتى الآن ولم أعترض، لكنها تشاجرت معى وطلبت منى التوجه لهم وأخذ الـ١٠٠٠ جنيه منها وعندما رفضت تركت منزل الزوجية وغادرت ورفضت الرجوع بشرط مقاطعة أهلى نهائيًا.