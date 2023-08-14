سفينة مهيئات تصل لميناء الأدبية على متنها معدات لصناعة الأدوية بوزن 2927 طنًا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، سفينة المثقلات (DA QING XIA)، القادمة من الصين، لتفريغ عدد 136 طرد، وحاويات بوزن 2630 طن يشمل وحدات لهياكل خرسانية (Modular building) من إنتاج شركة فارما ديول (PHARMADULE MORIMATSU) السويدية.

وأشار البيان إلى أن محتويات السفينة لصالح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) لبناء مصنع (إيبيكو 3)؛ لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية في العاشر من رمضان، والذي من المخطط له بدء التشغيل الفعلي للمشروع بنهاية الربع الثاني من 2024، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، ويعد المصنع الأول من نوعه والأكبر لإنتاج البدائل والأدوية الحيوية والبيولوجية ((Biologicals & Biosimilars في مصر والشرق الأوسط.

كما ذكر البيان استقبال الميناء 5 تنكات أكسجين طبي بوزن (297 طن) على متن ذات السفينة، ويبلغ طول التنك الواحد 23 مترًا، وارتفاع 4 أمتار، لصالح مجموعة شركات الغازات الطبية والصناعية (خط إنتاج فصل غازات طبية ببورسعيد)، ضمن مشروع لإنتاج الأكسجين الطبي والنيتروجين الطبي المخصص للمستشفيات.

في ذات السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن استقبال مثل هذه المعدات والطرود، يعكس صورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة هامة أيضاً للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات والمعدات، حيث تشهد الموانئ التابعة للمنطقة عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، ما يعزز التنافسية مع مثيلاتها إقليميًّا.

وأكد على الدور الهام لموانئ المنطقة في المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات القومية أو لخدمة كبرى الشركات العاملة في قطاعات حيوية بالدولة.

ورفع ميناء الأدبية درجة الاستعداد وتهيئة الطرق لسرعة تداول المهيئات والطرود والذى كان له الأثر البالغ في تقليص زمن بقاء السفن، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء للوصول إلى وجهتها النهائية.