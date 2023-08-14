ضبط هارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة فى 91 حكمًا قضائيًا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "البحيرة- المنوفية" من ضبط كلٍ من، "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة"، محكوم عليه بالحبس "84" سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى- مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات".

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، محكوم عليه بالحبس "93" سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد- مبانى".

وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.