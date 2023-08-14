الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة فى 91 حكمًا قضائيًا

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "البحيرة- المنوفية" من ضبط كلٍ من، "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة"، محكوم عليه بالحبس "84" سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى- مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات". 

كما تم ضبط  أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، محكوم عليه بالحبس "93" سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد- مبانى". 

 وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية