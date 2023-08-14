الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بإلقاء مخلفات بالطريق العام بمحور ياسر رزق

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت اشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة في ضبط سائق سيارة نقل لقيامه بإلقاء مخلفات بالطريق العام بالمقطم. 

البداية عندما نجح رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة نقل "بدون رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة"، مقيم بدائرة القسم" حال قيامه بإلقاء مخلفات "الرتش" بالطريق العام بمحور ياسر رزق اتجاه القاهرة الجديدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط سائق سيارة نقل بإلقاء مخلفات بالطريق العام

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