الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كيف واجهت التنمية المحلية فساد المحليات بـ"التفتيش والمتابعة"؟ (إنفوجراف)

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن نتائج الجولات المفاجئة التي نظمها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام كامل بمختلف قطاعات الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن القطاع نظم 406 حملات تفتيشية مفاجئة، استهدفت 25 محافظة، لضبط إيقاع العمل، والكشف عن الفساد في المحليات.

وأوضح أن نتائج الحملات أسفرت عن إحالة 765 موظفًا بالإدارة المحلية إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بعد ثبوت وقائع شبهات فساد.

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 182 مركزًا تكنولوجيًا لمتابعة مدى استجابتها لطلبات وشكاوى المواطنين، ومتابعة سرعة الاستجابة في حل مشكلات وأزمات المواطن.

وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة إحدى أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية، حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كل الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كل المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

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