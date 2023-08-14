وست هام يُعلن تعاقده مع جيمس وارد براوس

أعلن نادي وست هام يونايتد، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جيمس وارد براوس، قادمًا من ساوثهامبتون، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى صفوف «هامرز» من ساوثهامبتون، مقابل رسوم غير معلنة، وبذلك بعقد يمتد حتي يونيو عام 2027.

وأشار البيان، إلى أن جيمس وارد براوس، الذي سيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق، يتميز بتسديد الركلات الثابتة واللعب المفتوح، وتمريراته ، والتسديد ، والشخصية ، والصفات القيادية.

وبات وارد براوس، ثاني الصفقات الصيفية لفريق وست هام، بعد ضم لاعب الوسط المكسيكي إدسون ألفاريز.

ومن جانبه، عبر جيمس وارد براوس، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لوست هام، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمضى قدمًا مع الفريق، خلال الموسم الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد لوجودي هنا في وست هام يونايتد. إنه لأمر رائع أن أكون هنا وأنا أتطلع إلى المضي قدمًا".

وتابع: "من الخارج، كنت أنظر إلى هذا النادي الذي كان في صعود لعدد من السنوات حتى الآن وحقق النجاح في دوري المؤتمر الأوروبي، في العام الماضي.. يمكنك أن تشعر أن هناك زخمًا حقيقيًا حول هذا النادي. إنه لأمر رائع أن أكون جزءًا منه ولا أطيق الانتظار لألعب معه في المباريات المقبلة".

وبدأ وارد براوس، مسيرته في ساوثهامبتون، بعد أن ارتقى من أكاديمية النادي إلى صفوف الفريق الأول.

وخاض اللاعب 422 مباراة مع ساوثهامبتون، سجل خلالها 55 هدفاً.

وقد يظهر وارد براوس، للمرة الأولى مع وست هام، خلال مباراته المقبلة أمام ضيفه تشيلسي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد لندن، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.