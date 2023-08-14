الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 إثر اصطدام ميكروباص بعمود بطريق المنصورية

اصطدام ميكروباص
اصطدام ميكروباص

أصيب 10 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق المنصورية، صباح الإثنين.

وتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بعمود لدى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى أوسيم المركزي للعلاج، واستعلمت إدارة المرور السيارة مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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