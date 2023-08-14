تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة لـ22 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عامل متهم بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة، لجلسة 22 أغسطس الجاري.

وكان تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة "ف .ا"، 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وطارده فريق من رجال مباحث القاهرة، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.