الرئيس الإيرانى: هجوم شيراز إرهابى ويجب محاسبة المسؤولين عنه ومعاقبتهم

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، أن هجوم شيراز إرهابي ويجب التعرف على المسؤولين عنه ومعاقبتهم.

وأكد رئيسي خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ومحافظ فارس محمد هادي إيمانية، ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران.

وشدد رئيسي علي ضرورة استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

كما كلف الرئيس الإيراني وزير الداخلية بالتحقيق في الجوانب الأمنية لهذه القضية والإبلاغ عن النتيجة، مشددا علي ضرورة تحديد ومعاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الحادث

وفي وقت سابق من اليوم، تبني تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران، وفقًا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بأن شخصين اثنين قتلا وجرح 7 آخرين، إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز.

وأشارت إرنا إلى أن الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية، وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد.

وفي وقت سابق من اليوم، وسائل إعلام رسمية في إيران، مقتل 4 أشخاص في هجوم على مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن إرهابيين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز، لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

ويعتبر شاه جراغ هو واحد من أكبر خمسة مزارات شيعية في إيران، وهي تجتذب الحجاج إلى شيراز التي تبعد حوالي 675 كيلومترًا (420 ميلًا) جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي الهجوم مساء الأحد بعد هجوم أكتوبر 2022 على نفس الضريح أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الهجوم الذي قالت إيران إنه نفذه رجل من طاجيكستان توفي لاحقا في المستشفى بعد أن توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه من قبل قوات الأمن.