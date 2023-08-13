الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد الثقة لـ أبوالعيون رئيسًا للغرفة التجارية بأسيوط

جريدة الدستور

شهدت الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بأسماء المعينين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الأول وتشكيل هيئة المكتب.

وحصل عمرو أبوالعيون على منصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية من أعضاء المجلس، كما حصل علي عبدالعزيز الشريف علي منصب النائب الأول والدكتور الحلفاوي محمد خليل علي منصب النائب الثاني ومحمد كمال أحمد علي منصب امين الصندوق وأحمد محمود حسن علي منصب أمين صندوق مساعد والسيد عماد الدين تغيان علي منصب السكرتير العام.

ورحّب أبوالعيون بالأعضاء الجدد بالمجلس وهم صابر خله وناصر عبدالبديع، معربًا عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار أسيوط.

كما قام المجلس بالموافقة علي ضم الأعضاء المنتسبين، وهم هند جوزيف أمين وعادل أحمد خليل وايهاب صلاح ثابت ومحمد سيد ومصطفي محمد عبدالعزيز.

وانتهت الجلسة الأولي لمجلس إدارة الغرفة التجارية بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية بأسيوط لمجلسهم الجديد، متمنين لهم مزيدا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة الأستاذ عمرو أبوالعيون رئيس مجلس الإدارة.

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