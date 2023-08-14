سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى البنوك

مع بداية تعاملات المسافرين لخارج البلاد في المملكة العربية السعودية يحرص المواطنون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، للتعرف على التحديث الفوري للأسعار.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية.

وشهد سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023 استقرارًا ملحوظًا طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في جميع البنوك المصرية.

ويتساءل آلاف من الناس عن حركة أسعار الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم الإثنين 14 أغسطس في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين 14 أغسطس سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14 أغسطس في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.