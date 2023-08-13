الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شهيد لقمة العيش.. أول صور لمندوب توصيل قتل على يد عاطلين بالزاوية

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادث مأساوي حيث أقدم عاطلين على قتل مندوب توصيل بعدة طعنات في الصدر.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى مصطفي السيد يعمل مندوب توصيل الذي قتل على يد عاطلين بعدة طعنات أثناء عمله بعد نشوب مشادة بينهما بسبب أولوية المرور.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من أحد الأهالي يوفيد بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وعثروا على جثة مندوب توصيل مقتولا بعدة طعنات فى الصدر ويدعي مصطفي السيد.

بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات علي  أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره فسقط جثة هامدة في الحال.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
الزاوية الحمراء عاطلين مندوب توصيل طعنات صدرت

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