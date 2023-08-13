الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيقاف الحبس وتأييد الغرامة بشأن الإعلامي أحمد رجب

أحمد رجب
أحمد رجب

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل.

وتضمن منطوق الحكم كالاتى قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتاييد الغرامة عشرين الف جنية مع الامر

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 200 ألف جنيه في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل.

وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي أحمد رجب، إلى  الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها.

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