الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس “أحمد. ر. أ”، 32 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيامه بإطلاق النار على مزارع آخر وطعه بسلاح أبيض من أبناء عمومته بناحية قرية العامية دائرة مركز شرطة ساقلته بسبب خلافات الجوار وخلافات عائلية من بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تمكنت من ضبط عامل متهم بقتل مزارع آخر أثناء تواجده بالزراعات بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته شرقي سوهاج عقب إطلاق النار عليه وطعنه بسلاح أبيض بالرقبة.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من خلال التحريات العثور على جثة “محمد. س. ع”، 47 سنة، داخل الزراعات، جثة هامدة، مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليمنى وجرح طعني بالرقبة، تم نقله للمستشفى إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه باستقبال المستشفى.

توصلت الحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ر. أ"، 32 سنة، حيث قام المتهم بعقد النية والعز واعد العدة وتربص بالمجني، وقام بإطلاق النار عليه أثناء تواجده بالزراعات مستخدمًا في ذلك بندقية آلية مما نتج عنه إصابة بطلق ناري بالفخذ اليمنى.

وعقب ذلك قام بطعنه بسلاح أبيض، مما نتج عنه إصابته بجرح طعني بالرقبة، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة وعلل سبب ذلك لوجود خلافات الجيرة بنيهما وخلافات عائلية، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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