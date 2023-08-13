الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تعلن عن وظائف خالية بمستشفى الدعاة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف عن حاجته للتخصصات الطبية المختلفة من الأطباء المقيمين والأخصائيين والاستشاريين، وذلك عن طريق النقل أو الانتداب من المستشفيات الحكومية أو الجامعية.

وأوضحت أنه يتم التقدم للإعلان والاستفسار بمقر مستشفى الدعاة 20 ش محمد شفيق- خلف مستشفى هليوبوليس- مصر الجديدة- القاهرة ، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

من ناحية أخرى، وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة "سكن ومودة" اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعةـ وزير الأوقاف، الدورتان -171 و172، في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

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