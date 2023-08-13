الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

التنسيق
التنسيق

ترتفع معدلات البحث عن موعد نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 كي يطمئن طلاب الثانوية العامة على نتيجة تسجيل رغباتهم والذي بدأ من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق من السبت 5 أغسطس وحتى الخميس 10 أغسطس 2023.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

موعد نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

في التقرير التالي: نوضح موعد نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

من المقرر أن يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين المقبل 14 أغسطس 2023، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. وموعد الإعلان عنها

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية مباشرة خلال ساعات كي يستعد طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم. 

ويكون التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني من هنا 

https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

ويكون متاح التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال  معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ويتم ترتيب الرغبات كالتالي  إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

 ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

مع العلم أنه يتم بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

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