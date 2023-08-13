يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023

ومن المقرر أن يأتي موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 ، حيث من المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للثانوية العامة 2023، بمؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان تنسيق المرحلة الثانية و الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تتوفر في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.

ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بمجرد الانتهاء من إعلان النتيجة وفعاليات المؤتمر الصحفى الذى يشهد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات وأيضا إعداد الطلاب المسجلين والذين تم ترشيحهم ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

تنسيق الكليات 2022

وجاء تنسيق الكليات في العام الماضي 2022 كالتالي:

تخطيط عمراني القاهرة 339

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362

هندسة عين شمس 361

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

طب بيطري القاهرة 360

هندسة بورسعيد 359

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 35

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352

علوم القاهرة 346

علوم عين شمس 342

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية 345

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335

ألسن المنيا 335

معهد فنى صحى بورسعيد 335

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

آثار عين شمس 324

فني تمريض طنطا 327

فني تمريض المنصورة 326

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326

تربية الزقازيق 325

تربية المنصورة 324