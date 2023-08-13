موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023
يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية.
موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023
ومن المقرر أن يأتي موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 ، حيث من المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للثانوية العامة 2023، بمؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان تنسيق المرحلة الثانية و الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تتوفر في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.
ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بمجرد الانتهاء من إعلان النتيجة وفعاليات المؤتمر الصحفى الذى يشهد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات وأيضا إعداد الطلاب المسجلين والذين تم ترشيحهم ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.
تنسيق الكليات 2022
وجاء تنسيق الكليات في العام الماضي 2022 كالتالي:
تخطيط عمراني القاهرة 339
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362
هندسة عين شمس 361
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
طب بيطري القاهرة 360
هندسة بورسعيد 359
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 35
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة الإسكندرية 353
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352
علوم القاهرة 346
علوم عين شمس 342
علوم جنوب الوادي 346
علوم الإسكندرية 345
ألسن عين شمس 338
علوم بنات عين شمس 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335
ألسن المنيا 335
معهد فنى صحى بورسعيد 335
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
آثار عين شمس 324
فني تمريض طنطا 327
فني تمريض المنصورة 326
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326
تربية الزقازيق 325
تربية المنصورة 324