الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تسريبات التنسيق 2023.. تفاصيل

تنسيق 2023
تنسيق 2023

مع ارتفاع معدل البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 تم تداول عدد من الأخبار على مواقع السوشيال ميديا خاصة فيسبوك عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وأخبار أخرى عن بدء تنسيق المرحلة الثانية.

حقيقة تسريبات التنسيق 2023

في التقرير التالي نوضح حقيقة تسريبات التنسيق 2023  ومواعيد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وموعد إنطلاق المرحلة الثانية وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

انتهى تنسيق المرحلة الأولى من الخميس الماضي وينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة والمقرر عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل 14 أغسطس 2023 لإعلان  نتيجة المرحلة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد،  بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، بعدد طلاب: 22304، والحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب: 15013، وتنسيق الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب: 74923.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. وموعد الإعلان عنها

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

من المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد ساعات من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مباشرة كي يسجل طلاب الثانوية العامة رغباتهم في تنسيق الكليات بعد إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات المتبقية في المرحلة الأولى. 

تنسيق الدبلومات الفنية  2023

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية بعد انتهاء تنسيق  الثانوية العامة بكافة المراحل أي في بداية الشهر القادم. 

وتم فتح باب التسجيل في اختبارات طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" من  بداية أغسطس الجاري؛ للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي  2023/2024 ويتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

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