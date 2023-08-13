إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

أفادت تقارير إسرائيلية صباح اليوم الأحد بوقوع حادث إطلاق نار انطلق من بلدة "يعبد" الفلسطينية شمال الضفة الغربية تجاه موقع تابع لـ"الجيش الاسرائيلي".

حيث تم الكشف عن الحادث في أعقاب تعرض الموقع العسكري المتمركز بمحاذاة القرية لإطلاق النار، ما دفع القوات الإسرائيلية المتواجدة في الموقع إلى الرد بإطلاق النار.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الجيش، ولم يسفر تبادل إطلاق النار عن أي ضرر للمنشأة العسكرية.

التحقيقات جارية

في أعقاب إطلاق النار الأولي، كشفت التحقيقات اللاحقة التي أجراها الجيش الإسرائيلي، عن العثور على أغلفة رصاص عُثر عليها بالقرب من مسجد محلي.

ودفع اكتشاف تلك العناصر القوات الإسرائيلية إلى الشروع بملاحقة المشتبه بهم المحتملين بالضلوع بحادث إطلاق النار.