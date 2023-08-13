الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس قسم التعليم باليونيسف بمصر: يجب زيادة الالتحاق برياض الأطفال 25%

الحوار المجتمعي
الحوار المجتمعي

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف بجمهورية مصر العربية، إن هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات ووضع خطة العمل لتطوير العملية التعليمية.

وتابع هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد: "نعمل لدعم ومصاحبة وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الأطفال في التعليم المصري".

وأكد أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس، ونؤكد المساواة في الحق في التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث.

وقال شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف بمصر، إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الأولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وإنصافا وعالي الجودة.

وأوضح "شاكرا" أن أهم ثلاثة تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط، ونقص أعداد المعلمين، وتابع أنه في الفترة من 2015/2016 وحتى عام 2020/2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10%، بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بـ22%.

وأشار "شاكرا" إلى انخفاض المهارات ومستوى التعلم، حيث توضح الدراسات أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، و30% فقط من طلاب الصف الثاني الإعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

واقترح لتحسين الخطة زيادة الالتحاق 25% kg1 و65% kg 2 بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين وإشراك المجتمع، والتوسع كذلك في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول إلى 32 طالبًا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية إلى فصول دراسية لليوم الكامل، والتوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال إن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات، وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، تمويل التعليم، الاتساق مع المجتمع، موضحًا أن هناك جهدًا كبيرًا فى إدخال التكنولوجيا بالتعليم.

الأطفال اليونسيف رئيس قسم التعليم مصر جيرمي هوبكنز الحوار المجتمعى

الأكثر قراءة

فتح تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

"زوجى مريض وبيتحرش بالأطفال".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

التجديد لمفتى الجمهورية لفترة جديدة

"الأطفال كرهوا يشوفوه".. تفاصيل تعدي أب على طليقته أثناء الرؤية

"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تفتح باب الهجرة لمواطنى 6 دول (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟