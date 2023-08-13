رئيس قسم التعليم باليونيسف بمصر: يجب زيادة الالتحاق برياض الأطفال 25%

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف بجمهورية مصر العربية، إن هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات ووضع خطة العمل لتطوير العملية التعليمية.

وتابع هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد: "نعمل لدعم ومصاحبة وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الأطفال في التعليم المصري".

وأكد أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس، ونؤكد المساواة في الحق في التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث.

وقال شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف بمصر، إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الأولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وإنصافا وعالي الجودة.

وأوضح "شاكرا" أن أهم ثلاثة تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط، ونقص أعداد المعلمين، وتابع أنه في الفترة من 2015/2016 وحتى عام 2020/2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10%، بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بـ22%.

وأشار "شاكرا" إلى انخفاض المهارات ومستوى التعلم، حيث توضح الدراسات أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، و30% فقط من طلاب الصف الثاني الإعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

واقترح لتحسين الخطة زيادة الالتحاق 25% kg1 و65% kg 2 بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين وإشراك المجتمع، والتوسع كذلك في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول إلى 32 طالبًا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية إلى فصول دراسية لليوم الكامل، والتوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال إن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات، وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، تمويل التعليم، الاتساق مع المجتمع، موضحًا أن هناك جهدًا كبيرًا فى إدخال التكنولوجيا بالتعليم.