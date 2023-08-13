الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوليتيكو الأمريكية: 2024 عام الفضائح الانتخابية لبايدن وترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

وصفت مجلة بوليتيكو الأمريكية عام 2024 الذي ستجري فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه عام الفضائح الانتخابية، حيث يواجه كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن ونجله" هانتر" دعاوى وتهمًا قضائية.

انتخابات 2024 

وسبق وأعلن كل من ترامب وبايدن عن ترشحهما لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية العام القادم 2024، ولكن يواجه كلا المرشحين، تهمًا قضائية ما زالت داخل أروقة المحاكم، وقالت المجلة: إن انتخابات 2024، تسيطر عليها الفضيحة والقضايا وجلسات استماع محتملة للمساءلة.

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هانتر بايدن 

  وأعلن النائب جريج ستيوب (جمهوري من فلوريدا) عن أنه رفع دعاوى ضد الرئيس جو بايدن يوم الجمعة، بتهم تتعلق  بالاحتيال وعرقلة العدالة والرشوة والتعامل التجاري غير القانوني والجرائم الضريبية.

وقالت المجلة إن تعيين المدعي العام ميريك جارلاند يوم الجمعة،  للمستشار الخاص "ديفيد فايس" من ولاية ديلاوير للتحقيق مع هانتر بايدن يعني أن القضية التي تم حلها تقريبًا بشأن الضرائب المتأخرة وتهم الأسلحة، يمكن أن تحال إلى المحاكمة مع بدء الحملة الانتخابية، كما أنه بات من المحتمل توجيه مزيد من التهم إلى هانتر في وقت يبحث فيه الجمهوريون في مجلس النواب بقوة عما إذا كانت صفقاته التجارية تنطوي على أعمال غير لائقة توفر أساسًا لعزل الرئيس بايدن.

جرائم ترامب

 أما عن  ترامب، فيواجه بالفعل ثلاث محاكمات جنائية العام المقبل - بتهم تتعلق بتقديم أموال لنجمة أفلام إباحية وتعامله مع وثائق سرية وجهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن  بتهم تآمر لإلغاء الانتخابات - قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في (يناير) ومن المقرر عقد محاكمة الوثائق السرية لترامب، في مايو بفلوريدا، ومن المحتمل أن تصدر لائحة اتهام رابعة لترامب قريبًا في جورجيا، حيث كانت هيئة محلفين كبرى تحقق فيما إذا كان قد حاول إلغاء نتائج انتخابات تلك الولاية في عام 2020.

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