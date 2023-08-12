السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قاضية تحذر ترامب من "ترهيب الشهود" بقضية انتخابات 2020

ترامب
ترامب

حذّرت القاضية الفدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".

وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحسّاسة" فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.

وعلى الرغم من أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شدّدت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.

وردا على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية تشوتكان "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024، مضيفة أن همّها الأول هو "حسن سير العدالة".

ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلّق فقط بـ"العناصر الحسّاسة" في هذه القضية، لكنها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادعاء العام لـ"العناصر الحسّاسة" ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.

كما حذرت القاضية من أن هذا الأمر ينطوي على “خطر ترهيب الشهود”، كذلك حذرت من أي "تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلفين"، مشدّدة على أن هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.

الأكثر قراءة

قناة الناس| عصام الروبى: يتقرب العبد إلى الله بمعاونة الناس (فيديو)

بتوقيع "المتحدة".. تفاعل جماهيرى مع مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

مختار نوح لـ"الشاهد": يحيى موسى هو القاتل الأول فى للمستشار هشام بركات

دعاء الفجر اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح لـ"الشاهد": "أرفض تسمية رابعة بالاعتصام.. وأسميها خطة تقسيم مصر"

مختار نوح لـ "الشاهد": التنظيم السرى للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين