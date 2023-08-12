قاضية تحذر ترامب من "ترهيب الشهود" بقضية انتخابات 2020

حذّرت القاضية الفدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".



وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحسّاسة" فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.



وعلى الرغم من أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شدّدت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.



وردا على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية تشوتكان "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024، مضيفة أن همّها الأول هو "حسن سير العدالة".



ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلّق فقط بـ"العناصر الحسّاسة" في هذه القضية، لكنها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادعاء العام لـ"العناصر الحسّاسة" ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.



كما حذرت القاضية من أن هذا الأمر ينطوي على “خطر ترهيب الشهود”، كذلك حذرت من أي "تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلفين"، مشدّدة على أن هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.